Лавров уверен, что Европа не хочет мира на Украине: "Множество свидетельств"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на заседании Дипломатического клуба и заявил, что Европа не желает мира на Украине. По его мнению, этому есть доказательства, передает ТАСС.

"Множество свидетельств того, что ни Берлин, ни Париж, ни Брюссель, и особенно Лондон очень не хотят вообще никакого мира на Украине", - заявил дипломат.

По его словам, в связи с тем, что США теперь озабочены другими делами и "отходят от активной поддержки", Европа поставлена в такие условия, что теперь ей приходится самой о себе думать. Поэтому, констатирует Сергей Лавров, генерируются идеи о "силах стабилизации" на Украине, а президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе предлагает разместить свое ядерное оружие в других европейских странах.

Меж тем сегодня, 15 мая, в Турции должны пройти переговоры между делегациями России и Украины по урегулированию конфликта. В состав российской делегации вошли: заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Генштаба Вооруженных Сил Игорь Костюков, заместитель Министра обороны Александр Фомин и экспертная группа, в которую вошли Александр Зорин, Eлена Подобреевская, Алексей Полищук и Виктор Шевцов. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.