Помощник президента России Владимир Мединский, назначенный главой российской делегации на переговорах в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине, подтвердил, что прибыл в турецкий город в четверг, 15 мая.

Как написал политик в своем Telegram-канале, делегация России находится в Стамбуле, как было обещано. Ее представители готовы к переговорам с украинской стороной и "настроены на серьезную профессиональную работу".

Мединский подчеркнул, что "смысл предложенных В. Путиным прямых переговоров – выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта".

Владимир Мединский руководит делегацией, в которую включены также заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Генштаба ВС России Игорь Костюков, заместитель министра обороны Александр Фомин. В экспертную группу вошли Александр Зорин, Eлена Подобреевская, Алексей Полищук и Виктор Шевцов. Мединский возглавлял делегацию России и на переговорах Москвы и Киева весной 2022 года.

Украинскую сторону этот состав переговорщиков от России не устроил. Предводитель киевского режима Владимир Зеленский, рассчитывавший на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным, назвал делегацию из Москвы бутафорской. В ответ спикер МИД России Мария Захарова поинтересовалась, с какой стати "клоун" и "человек с неизвестным образованием" позволяет себе подобные высказывания в отношении "людей с образованием и учеными степенями, с заслугами перед Отечеством".