Скульптурная композиция со Сталиным вернулась на станцию "Таганская" в Москве

Скульптурная композиция, изображающая главу Советского Союза Иосифа Сталина в окружении детей и рабочих, вновь появилась в Московском метрополитене.

Историческую скульптуру после реконструкции разместили в переходе между станциями "Таганская" Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий столичной подземки.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, до 1966 года эта композиция находилась в торце станции "Таганская" Кольцевой линии метро. Когда возводили пересадку на Таганско-Краснопресненскую линию, скульптура была утрачена.

Специалисты сумели воссоздать композицию по архивным фотографиям и документам — скульптурная группа, появившаяся на "Таганской", в точности повторяет исторический оригинал, подчеркнули в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальных панно и скульптурах в столичной подземке, подчеркнув, что многие станции признаны объектами культурного наследия. Например, мозаичные панно для станций "Автозаводская" и "Павелецкая" создавались в блокадном Ленинграде художником Владимиром Фроловым. Однако в итоге эти работы разместили на "Новокузнецкой".

Украшению станций московского метро и сейчас уделяется особое внимание. Готовясь к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, станцию метро "Трубная" украсили красными арками, на которых разместили декорации из георгиевских лент — украшения выполнили в виде брошей и бантов.