Арзамасова вступилась за Авербуха: вот что она сделала

На днях Илья Авербух дал интервью Ксении Собчак, в котором среди прочего рассказал о первой встрече с будущей женой, актрисой Елизаветой Арзамасовой. На тот момент ему было 37 лет, а ей - 15.

Тогда журналистка поинтересовалась у фигуриста, не странно ли ему помнить свою жену еще ребенком. "15 лет — это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было", — ответил на это Илья Авербух, но сразу пояснил, что ни о какой любви с первого взгляда не было и речи.

Однако в Сети разгорелся скандал. Многие комментаторы неоднозначно отреагировали на слова спортсмена о Лизе Арзамасовой и принялись его критиковать.

И если поначалу Илья Авербух никак не реагировал, то потом резко ответил журналистам, заявив, что это все "глупость", однако потом записал четырехминутное видеообращение, в котором извинился за неправильную формулировку и попросил прощения у Лизы Арзамасовой, что ненароком вовлек ее в такой громкий скандал.

Теперь до этого молчавшая супруга Ильи Авербуха отреагировала на шумиху. В своих социальных сетях она опубликовала архивную фотографию, на которой запечатлена с мужем. Так, в телеграм-канале Лиза Арзамасова лишь коротко написала инициалы своей фамилии и фамилии Ильи, а между ними поставила знак бесконечности. Таким образом актриса поддержала Авербуха.