Пытается удержать все: узнавшая о замысле Уильяма Кейт Миддлтон решилась на отчаянный шаг

Принцесса Кейт пытается сплотить королевскую семью. После смерти Елизаветы II и борьбы с раком на хрупкие плечи Миддлтон свалились новые проблемы.

В последние пять лет Кейт стала одним из ключевых членов семьи, она фактически заняла место покойного принца Филиппа. Кэтрин проводит рождественские концерты в Вестминстерском аббатстве, стоит рядом с королем на торжественных мероприятиях, даже на параде по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны Миддлтон была на одной трибуне с монархом.

"Положение Кейт в королевской семье зашло так далеко, что многие считают ее самым большим достоянием Британии", — заявил журналист Том Стейнфорт в шоу "60 минут Австралии".

Миддлтон играет ключевую роль не только во время торжественных церемоний. На днях Кейт встретилась с принцем Гарри, который прилетел в Лондон, чтобы отстоять в суде свое право на королевскую охрану. Принцесса надеется помирить мужа с его младшим братом. То, что Гарри согласился выслушать сноху, — уже большой шаг.

Особенно после странного поступка Уильяма. Старший сын Карла III пару месяцев назад нанял адвокатов, которые защищали принцессу Диану во время развода. Эксперты полагают, что независимые юристы понадобились принцу, чтобы нанести удар по брату. Якобы Уильям задумал лишить Гарри и его жену Меган Маркл титулов. По мнению принца Уэльского, его отец слишком мягок с герцогом и герцогиней Сассекскими, поэтому он сам решил найти управу на слишком разговорчивых родственников.

Учитывая замысел Уильяма, Кэтрин спешит примирить братьев. Миддлтон осознает, что вражда в итоге просто уничтожит королевскую семью.

"Я думаю, что Кейт — это клей. При жизни герцог Эдинбургский всегда помогал решать семейные проблемы, он был патриархом семьи. Я вижу, как Кейт вступает в эту роль, пытаясь все удержать. Это отчаянный шаг", — отметила королевский биограф Кэти Николл в беседе с Daily Express.