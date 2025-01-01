Продолжается приём заявок на участие в проекте "Большое семейное путешествие"

Продолжается приём заявок на участие в проекте "Большое семейное путешествие"

Семьи, которые любят походный туризм и активный отдых, могут попробовать свои силы в проекте "Большое семейное путешествие".

Программа реализуется с 2025 года в рамках национального проекта "Молодёжь и дети" совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи "Движение первых".

"Большое семейное путешествие" - проект, направленный на выявление и поддержку семей с активной жизненной позицией и развитие туризма.

По итогам конкурса будут отобраны 100 семей, которые отправятся в туристическую поездку по Сертификату Программы на Всероссийский семейный туристский фестиваль "Больше, чем путешествие".

Чтобы принять участие необходимо:

Приём заявок продлится до 25 мая. С более подробной информацией можно ознакомиться, пройдя по ссылке morethantrip.ru/semya2025.