Кадры сделаны на окраине поселка Богатырь в ДНР: наша штурмовая группа осторожно продвигается к очередному опорному пункту противника. Здесь важна аккуратность, атака должна быть внезапной. Боевики ВСУ прячутся в окопах и добровольно сложить оружие не решаются, хотя наши бойцы взяли их в окружение и предлагают сдаться в плен. Националисты все-таки открывают огонь, и российским военным не остается ничего, кроме как ликвидировать всех, кто был в окопах.

Состоялся и штурм домов в населенном пункте Торское. В них до самого конца находились боевики. В небольших постройках они организовали огневые точки. Оборону держали долго, и 15 мая нашим военным удалось окончательно зачистить Торское. Над одним из зданий теперь развивается российский триколор. Для обеих сторон этот населенный пункт был чрезвычайно важен. ВСУ понимали, что после его взятия российская армия откроет себе прямую дорогу на Красный Лиман. А это уже промежуточная цель перед штурмом Славянска - важнейшего укрепрайона в Донецкой народной республике.

Также наши военные освободили Новоалександровку на красноармейском направлении. Населенный пункт находится менее чем в десяти километрах от границы с Днепропетровской областью. Чтобы дойти до нее, российской армии еще предстоит взять Муравку и Новониколаевку. В последней уже сейчас идут бои.

У противника явно не хватает ресурсов. И эта ситуация характерна для всего красноармейского направления. Наши войска стали чаще штурмовать, что деморализует противника. Он уже и не знает, где ожидать следующего прорыва. А сам Красноармейск, в котором сосредоточены огромные силы ВСУ, российская армия постепенно отрезает от снабжения, город берут в кольцо.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерьской бригад и бригады морской пехоты в районах Красноармейска, Алексеевки, Новоалександровки, Ульяновки, Новой Полтавки. Потери противника составили свыше 525 военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия.

Ожесточенные бои продолжаются и в районе Константиновки. Для ВСУ это не только важный укрепрайон, но и логистический узел, через который получают снабжение подразделения ВСУ в Часовом Яре, где у противника тоже не хватает сил сдерживать натиск наших бойцов. Взятие этих населенных пунктов - исключительно вопрос времени.