США предложили возобновить работу Совета Россия - НАТО

Американская сторона выступает с инициативой возобновить работу совета Россия — НАТО в рамках попыток мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом в четверг, 15 мая, рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников Bloomberg, Соединенные Штаты "добавили новые детали к предложению" по улаживанию разногласий с Москвой, в том числе — идея возобновить дискуссии о безопасности в рамках совета Россия — НАТО.

В Североатлантическом альянсе пока не отреагировали на эту инициативу. Однако генеральный секретарь НАТО Марк Рютте успел отпустить едкое замечание о российской делегации в Стамбуле — по его мнению, она слишком "низкого уровня", сообщает "Интерфакс".

Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу ранее предупредил, что в НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на подготовку коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией. Он напомнил про непрекращающееся продвижение Североатлантического альянса к границам России.

При этом Марк Рютте заявлял, что Североатлантический альянс вряд ли будет участвовать в обеспечении прекращения огня на Украине в случае объявления перемирия, хотя не исключено, что блок "будет советовать, как лучше всего это сделать".