Курбан Омаров рассказал о проблемах с дочерью от Бородиной: "Она сильно оторвана"

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись четыре года назад. От второго брака у ведущей осталась дочь Теона. Девочке уже 9 лет, она растет копией папы. Но, как признался бизнесмен, он не может видеться с дочкой так часто, как хотелось бы.

Развод Ксении и Курбана был скандальным. Бывшая ведущая "Дома-2" обвинила мужа в изменах, а когда он раскрыл, что встретил новую девушку, Бородина запрещала Омарову знакомить с ней дочь. Сейчас бывшие супруги не общаются, и это серьезно влияет на встречи Теоны с папой.

"С дочкой у меня сейчас нет постоянного общения, но мы с ней много разговариваем по телефону. Так получилось, что она была сильно оторвана, сейчас у нас все хорошо", — признался бизнесмен в интервью Кристине Егиазаровой.

Омаров отметил, что очень любит свою единственную дочь. "У нас постоянно переписки и видеосозвоны. Я без нее не могу. Нет такого, что я люблю сына, а дочку нет, или наоборот. Для меня дети — это самое главное", — заявил Курбан.

Напомним, у Омарова трое детей — старший от первого брака уже отметил 16-летие. Юноша подружился с новой женой отца Валерией. Они вместе проводят время, ездят в путешествия. Теона — средняя дочь бизнесмена. А в этом году Курбан стал отцом в третий раз. Молодая жена родила Омарову еще одного сына.