МВД объяснило россиянам, как не попасть в базу дропперов

Дропперы — это люди, предоставляющие свои банковские карты или счета для незаконных операций, в том числе по обналичиванию и выводу денег, полученных мошенническим путем. В России для борьбы с дропперами создана специальная база данных.

В Министерстве внутренних дел России рассказали, что тем, кто не желает оказаться в этой базе, главное — не участвовать в противоправных схемах. Нельзя передавать свою банковскую карту третьим лицам или осуществлять какие-либо переводы по просьбе незнакомцев.

Если какая-то операция была совершена по карте по ошибке, ведомство призывает незамедлительно обратиться в банк.

МВД подчеркивает, что внесенным в базу дропперов запретят переводить более 100 тысяч рублей в месяц и придется подтверждать законность получения средств, сообщает РИА Новости.

Ранее тему мошенников в интернете и по телефону обсуждали у главы государства Владимира Путина. Центробанк предложил с помощью введения лимита количества банковских карт, которые можно оформлять на одного человека, способом хотят бороться с дропперством.

Телефонным мошенничеством промышляют злоумышленники на территории Украины — там, по подсчетам Федеральной службы безопасности, действует до 150 кол-центров, занятых преступной деятельностью против россиян. В спецслужбе подчеркнули, что вырученные злоумышленниками деньги идут на финансирование украинской армии и бандформирований.