Встреча Зеленского с Эрдоганом продлилась почти три часа

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой киевского режима Владимиром Зеленским завершилась в Анкаре.

Как отмечает турецкое агентство Anadolu, политики общались почти три часа. На этом фоне отложен вылет из Турции Зеленского — изначально ожидалось, что его борт вылетит в 16 часов, но затем вылет сдвинули на 16:30.

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле пока не начинались, уточняют источники.

При этом Reuters утверждает со ссылкой на источник, что власти Украины рассматривают возможность направления делегации "соответствующего уровня" в Стамбул. Представители киевского режима могут приехать, чтобы узнать позицию Москвы и выяснить степень полномочий российских переговорщиков.

Между тем глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский рассказал, что представители России "настроены на серьезную профессиональную работу" с тем, чтобы "выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта".