Путин продлил действие плана обороны России на два года

Российский лидер Владимир Путин издал указ, продлевающий действие плана обороны России еще на два года. Документ опубликован в четверг, 15 мая.

Как уточняется на портале правовой информации, вносятся поправки в президентский указ от 13 ноября 2020 года №704 – он вводил в действие план обороны Российской Федерации на период 2021-2025 годов. В соответствии с коррективами действие этого плана пролонгируется на два года — до 2027 года.

В апреле Владимир Путин провел совещание по развитию российского Военно-морского флота, назвав его укрепление одной из приоритетных задач, поскольку ВМФ продолжает играть важнейшую роль в защите национальных интересов России.

Важный вклад в обеспечение обороны и безопасности нашего государства вносит Росгвардия. Президент напомнил, поздравляя росгвардейцев с профессиональным праздником, что они защищают важные стратегические объекты страны, борются с терроризмом, смело и решительно сражаются в зоне спецоперации и курском приграничье.