В ДТП погибла сестра Александра Стриженова, актриса Елена Земляникина

Скончалась актриса Елена Земляникина. Ей было 66 лет. Об этом сообщили в храме Архангела Михаила и Марии Египетской, где служила артистка.

Актриса стала жертвой ДТП утром 14 мая. Подробности автоаварии не раскрываются.

"При трагических обстоятельствах погибла наша сестра во Христе, хорошая подруга, сотрудница, певчая Земляникина Елена Владимировна. Многие из нас дружили с ней более 20 лет. 12 лет Елена Владимировна несла послушание певчей в нашей общине", — рассказали в храме.

Прощание с Еленой Владимировной состоится 17 мая в храме Архангела Михаила и Марии Египетской. Где похоронят актрису, пока не сообщается.

Елена Земляникина — дочь Любови Стриженовой и Владимира Земляникина. Она была единоутробной сестрой Александра Стриженова. Известность артистка получила после выхода на экраны фильма "Москва слезам не верит". Всего Земляникина сыграла в десяти картинах.