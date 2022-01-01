Генконсульство России опровергло отмену переговоров с Украиной в Стамбуле

Сообщения о том, что российско-украинские переговоры в Стамбуле отменены, не соответствуют действительности. Об этом рассказал в четверг, 15 мая, пресс-секретарь генерального консульства России в этом турецком городе Андриан Андрианов.

Дипломат подчеркнул, что переговоры не отменены. Он также подтвердил, что в скором времени ожидается заявление главы российской делегации Владимира Мединского. Он уже подтвердил сохранение рабочего настроя и готовность возобновить диалог, прервавшийся весной 2022 года.

При этом источник в Министерстве иностранных дел Турции рассказал РИА Новости, что речь о задержке начала переговоров между российской и украинской делегациями не идет. Вместе с тем конкретные сроки их начала неизвестны.

Тем временем завершилась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой киевского режима Владимиром Зеленским — они проговорили примерно три часа. Ожидается, что Украина примет решение об участии в переговорах с Россией по итогам этого общения. Источники утверждают, что Зеленский готов направить украинскую делегацию.