Мединский: Делегация Россия готова к возобновлению переговорного процесса и компромиссам

Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, прибывшую в Стамбул для переговоров с украинской стороной, заявил, что делегация сохраняет рабочий настрой перед этими переговорами, готова к диалогу и компромиссам, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин предложил Украине начать переговоры о мире без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Для этого в Турцию прибыла возглавляемая Мединским делегация, в состав которой также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замминистра обороны генерал Александр Фомин и начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Издание The Washington Post писало со ссылкой на источники, что Владимир Зеленский намеревался в случае отказа Путина лично прибыть в Стамбул 15 мая запретить своим подчиненным встречаться с российскими представителями. Якобы без президента России "Зеленский вообще не видел смысла ехать".

У самого Зеленского 15 мая в Анкаре прошли переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.