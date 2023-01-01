СКР раскрыл детали дела о продаже книг с пропагандой ЛГБТ*

Московские следователи расследуют дело об организации экстремистского сообщества, участники которого издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*, которое признано экстремистской организацией и запрещено на территории Российской Федерации.

Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета, по данным следствия, этим с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года занимались трое сотрудников ООО "Индивидуум принт". Действовали они из корыстных соображений.

Установлено, что обвиняемые продали неограниченному кругу лиц, включая несовершеннолетних, более тысячи экземпляров книг с пропагандой ЛГБТ*. Еще свыше тысячи таких изданий найдено при обысках в рамках расследования.

Расследование продолжается, следствие попросит суд взять обвиняемых под стражу.

Как сообщает со ссылкой на правоохранительные органы ТАСС, по делу проходят директор по продажам ООО "Индивидуум принт" Иванов П. В., исполнительный директор организации Протопопов Д. С. и менеджер склада Вахляев А. А. Устанавливаются и иные причастные к преступлению.

РИА Новости уточняет, что компания "Индивидуум принт" связана с издательством "Эксмо", которое уже направило своим торговым партнерам перечень книг, которые надлежит изъять из продажи.

Напомним, ЛГБТ* и его пропаганда запрещены в России законодательно. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что это экстремистское движение — один из элементов проекта "Расчеловечивание", который реализует Запад в попытках удержать господство.

* движение, признанное экстремистской организацией и запрещенное в России