37-летний Алексей Воробьев женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной

Самый завидный холостяк российского шоу-бизнеса женился. Алексей Воробьев связал себя узами брака с оперной певицей Аидой Гарифуллиной.

Влюбленные сыграли свадьбу еще в апреле. Торжественная церемония прошла в Грибоедовском загсе Москвы. Был ли банкет, не известно, молодожены до сих пор держат произошедшее в секрете.

Роман Алексея и Аиды завязался на съёмках третьего сезона шоу "Фантастика". После этого их стали замечать вместе в Москве и в Вене, где выступает Гарифуллина, пишет Super.

Для артистов этот брак стал первым. Аида ранее состояла в отношениях с теннисистом Маратом Сафиным, а у Алексея последний серьезный роман был с Викторией Дайнеко.