Украинскую делегацию в Стамбуле возглавит министр обороны

Владимир Зеленский объявил, что направляет делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым на переговоры с Россией в Стамбул.

Украинский президент добавил, что киевская делегация на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать прекращение огня.

По словам Зеленского, если Россия "не продемонстрирует реальной готовности к завершению войны", то Украина попросит США, ЕС и страны глобального Юга ввести против Москвы "жесткие санкции".

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Он сообщил, что делегация из Москвы сохраняет рабочий настрой перед переговорами, готова к диалогу и компромиссам.

В состав делегации также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны генерал Александр Фомин и начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.