Григорий Кадышев ошарашил заявлением о родителях: "Рассматриваю их как капитал, который ко мне придет"

Бывший генеральный директор театра Надежды Кадышевой Борис Горшков раскрыл некрасивые тайны звездной семьи. Мужчина много лет работал на исполнительницу хита "Веночек" и видел всякое.

Борис признался, что слава испортила Надежду Никитичну. Якобы поначалу артистка и ее муж были простыми и милыми в общении людьми, но чем больше они зарабатывали, тем сильнее менялись. Дошло до того, что к своему менеджеру супруги стали обращаться как к прислуге. По словам Горшкова, Кадышева легко увольняла преданных участников коллектива, когда не хотела повышать им зарплату.

"Там дикая жадность, а оборот денег был большой. Гриша вырос избалованным. Постоянно слышал от него: "Папа, купи". Машина нужна обязательно такая, чтобы привлекала внимание, все самое модное. Типичный нарцисс", — поделился Борис.

Бывший директор Кадышевой признался, что в какой-то момент стал просто "нянькой" для сына звезды. Артисты брали Горшкова с собой в поездки по Европе, в жаркие страны, чтобы тот развлекал их наследника.

Борис пытался говорить с мальчиком на серьезные темы, особенно когда тот был подростком. Мужчина хотел объяснить Григорию, что он не всегда сможет жить за счет родителей, ему нужно учиться, и заниматься чем-то, чтобы думать о будущем.

"Я как-то с ним разговаривал с ним, мол, мама поет, папа играет. А что ты думаешь делать? На это он мне: „Что мне родители? Вот когда наследство оставят, да. Рассматриваю их как капитал, который ко мне придет“", — в эфире шоу "Малахов" вспомнил Горшков, как его ошарашил сын Кадышевой.