Россия проявляет личное неуважение своим отношением к потенциальным переговорам в Стамбуле. Такое заявление сделал в четверг, 15 мая, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как пожаловался Зеленский, ему не озвучили ни время встречи, ни ее повестку. Недоволен он также уровнем делегации из Москвы, который считает недостаточно высоким. Глава киевского режима заявил, что даже не говорит, что "русские нас не уважают — это и так очевидно".

При этом Зеленский, который прежде утверждал, что российско-украинские переговоры возможны лишь в том случае, если Москву лично представит Владимир Путин, посетовал на отсутствие президента России в Турции: "В Анкаре его нет, в Стамбуле его нет. Мы же не можем бегать по всему свету и искать человека".

Тем не менее, Киев от переговоров с Москвой не отказывается. Зеленский заявил, что пока "ожидаем с американской и турецкой сторон конкретики, в каком часу будем встречаться сегодня или завтра" (цитата по РИА Новости).

Ранее источники рассказали, что представители Соединенных Штатов и Европы отговорили Владимира Зеленского от отказа от переговоров, если Путин не прибудет на них лично. В Вашингтоне сумели убедить главу киевского режима, что участие Киева в прямых переговорах — это беспроигрышный вариант при любом раскладе.

Между тем глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский рассказал, что представители России "настроены на серьезную профессиональную работу" с тем, чтобы "выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта". Помощник президента России также отметил, что делегация нашей страны готова говорить о возможных компромиссах.