Мединский в ожидании украинской делегации сделал заявление для прессы. Главное

Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, прибывшую в Стамбул для переговоров с украинской стороной, сделал заявление для прессы.

Он сказал, что делегация России в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Задача прямых контактов с Украиной - установление долгосрочного мира с устранением первопричин конфликта.

По словам Мединского, Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение ранее прерванного мирного процесса.

"Наша официальная делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для переговоров с Украиной", - подчеркнул помощник президента.

С инициативой начать прямые переговоры о мире ранее выступил Владимир Путин. В Турции в настоящее время находится Владимир Зеленский - он провел переговоры с Реджепом Эрдоганом в Анкаре. А после заявил, что украинская делегация намерена в первую очередь говорить о прекращении огня. Возглавит ее министр обороны Рустем Умеров.