"Желтый" уровень погодной опасности введен в Москве из-за грозы

В столичном регионе объявлен повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Это связано с неблагоприятным метеорологическим прогнозом.

Как уточняется на официальном сайте Гидрометцентра России, в пятницу, 16 мая, в Москве и Подмосковье прогнозируется гроза с дождем. Предупреждение будет действовать до вечера этого дня.

Кроме того, ожидается сильный ветер — скорость порывов может достигать 16 метров в секунду, предупреждают специалисты.

Ранее москвичей и гостей столицы призвали не спешить с заменой гардероба на летний — теплая одежда еще пригодится. Метеоролог Михаил Леус предупредил, что в последней декаде май приготовил еще одно похолодание. Днем вновь будет на пять-семь градусов ниже нормы.

Тем временем на юге России аграрии подсчитывают потери от майских заморозков. Предполагается, что персиков, черешни и сливы соберут на 20% меньше, чем планировали. Посевы некоторых зерновых находятся в критическом состоянии.