Предводитель киевского режима Владимир Зеленский вызывает ассоциации с сурком, который пытался запугать тигра. Такое мнение высказал в четверг, 15 мая, руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

Эксперт высказался в соцсетях о риторике Зеленского в Стамбуле, где могут пройти первые за три года прямые российско-украинские переговоры. При этом глава киевского режима жалуется, что страдает от личного неуважения со стороны России, ведь президент России Владимир Путин не счел нужным приехать в Турцию.

Как отметил Орсини, "это немного похоже на то, как сурок кричит тигру: "Вылезай из своей берлоги, тигр, я сурок! Не бойся меня!", хотя на самом деле "именно Путин вытащил Зеленского и НАТО, заставив их пойти на переговоры" (цитаты по РИА Новости).

Американский политический писатель Даг Бэндоу в статье для American Conservative нашел объяснение поведению Зеленского. По мнению эксперта, тот "просто ломает комедию в ожидании, что президент США направит свой гнев на Москву и усилит помощь Украине".

Председателю комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимиру Рогову поведение Зеленского напомнило "анекдот, когда человек не может определиться, что для него важно: шашечки на такси или то, что нужно ехать".