Андрей Малахов признался, почему прячет 7-летнего сына

Андрей Малахов стал отцом 7 лет назад. Единственного сына Сашу телеведущему родила его жена Наталья Шкулева. Вскоре после появления наследника супруги приняли решение, что будут растить его вдали от камер.

Малахов все 7 лет старается не говорить о сына. Шоумен не публикует фото и видео с наследником, а когда его случайно с Сашей ловят поклонники, Малахов не разрешает фотографировать мальчика.

Ведущий объяснил свое поведение в беседе со стилистом Алеко в его авторском шоу. По словам Андрея, он не хочет превращать ребенка в публичную фигуру, мол, мальчику и без того непросто живется. Саша чувствует себя неуютно, когда посторонние обращают на него внимание.

"Мне кажется, что это будет только разрушать его внутреннее восприятие мира и самооценку. Ему и так непросто, когда мы где-то и люди подбегают с просьбами сфотографироваться. Причем он это замечает раньше, чем я. Он понимает, кто папа, и это тоже внутренняя ответственность, которая, может, его до конца не радует", — объяснил Малахов.

Известно, что наследник Малахова и Шкулевой учится в элитной частной школе. Поговаривают, что стоимость обучения в этом заведении превышает миллион рублей в год. Кроме того, с ранних лет Саша посещает тренировки по плаванию, уроки английского языка, лепки, рисования, танцев, музыки.