Кадры из Стамбула: на протяжении всего дня журналисты мечутся между генконсульством России на улице Истикляль и дворцом Долмабахче, где все готово к переговорам Москвы и киевского режима. Украинская делегация пока не появилась - формально они могут оправдаться землетрясением, которое произошло в районе Анкары. Из-за опоздания стороны, cкорее всего, вообще встретятся только в пятницу. Российская делегация пока терпеливо ждет. Переговорную группу нашей страны возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

"Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад. Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта", - заявил он.

Три года назад Владимир Мединский возглавлял первые переговоры в Стамбуле, которые были сорваны. Не Россией, а киевским режимом по указанию администрации Байдена и британцев во главе с Борисом Джонсоном. За три года больше субъектности у Украины не стало, а потраченное время стоило сотен тысяч жизней простых украинцев. Уничтожена экономика страны, да и территория стала заметно меньше. Теперь - новая попытка оценить адекватность киевского режима. Россия предложила диалог без условий. Просто прямую встречу двух делегаций.

"Наше предложение, что называется, на столе. Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий. Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не могут это не поддержать", - сказал Владимир Путин.

Состав российской переговорной группы сильный и фактически говорит сам за себя. Вместе с известным всем Владимиром Мединским в Стамбул полетели представители министерств обороны и иностранных дел.

"Президент России провел совещание по подготовке нашей делегации к переговорам в Стамбуле. Это совещание состоялось вчера вечером до отлёта делегации в Турцию. В совещании приняли участие заместитель председателя совета безопасности России Медведев, секретарь Совбеза Шойгу, первый заместитель председателя правительства Мантуров, министр обороны Белоусов, начальник генерального штаба Герасимов, министр иностранных дел Лавров, директор ФСБ Бортников, директор службы внешней разведки Нарышкин, директор Росгвардии Золотов, командующие всех группировок Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции", - указал Дмитрий Песков.

В Кремле подчеркивают - необходимо устранить первопричину конфликта. Это главное. Россия готова приложить максимум усилий, чтобы переговоры в Стамбуле были результативными. Вопрос - что будут делать те, кто сядет по другу сторону стола? Украина зависима и не хочет договариваться - до последнего тянула с объявлением состава своей делегации. Теперь известен ее глава - это министр обороны Украины Рустем Умеров. А Зеленский в Турцию прилетел потому, что его заставил Трамп. И пока лишь работает на публику.

"Сначала Зеленский какие-то там делал заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично, ну жалкий человек, всем же понятно, кроме, наверное, него самого и тех, кто им кукловодит. Потом ему старшие товарищи объяснили, что не надо так глупо себя вести и нужны переговоры. Кстати сказать, Запад за 3-4 дня последние как-то отодвинул слово "перемирие" назад. Макрона спросили, он говорит: нужны переговоры, встреча, но надо делать все, чтобы главным было перемирие, а к переговорам Украина должна подойти с позиции силы. Вот элементарный ответ - это чистосердечное признание, зачем нужно перемирие. И сейчас, кстати сказать, англичане, как поводыри, ведут Зеленского по джунглям мировой политики. Уже какой-то там советник премьера Великобритании по нацбезопасности откомандирован к Зеленскому, чтобы тот что-нибудь там лишнего не сболтнул, окончательно не похоронил свою репутацию, а заодно и репутацию всех, кто его тренирует", - объяснил Сергей Лавров.

Все говорит о том, что в Лондоне, Брюсселе, Париже, Берлине и Киеве сейчас думают, каким образом обвинить Россию в том, что переговоры не имеют никакого результата.

Серьезный процесс, от которого зависят жизни людей, режим Зеленского превращает в клоунаду. Получая инструкции из-за границы, он корчит из себя ферзя. Иначе как объяснить, что на переговоры к Реджепу Тайипу Эрдогану - нарушая дипломатический протокол - он пришел в кроссовках и без костюма. Странно, что не надел вышиванку, праздник которой отмечает националистическая Украина. Поэтому в отношении Зеленского питать иллюзий не стоит. А если где-то проявится рациональность - значит, это дело рук команды Трампа. Американский лидер находится сейчас на Ближнем Востоке, где заключает сделки - выгодные для США.

А Зеленского глава Белого дома назвал транжирой: Я просто надеюсь, что Россия и Украина смогут договориться, потому что все это должно прекратиться. И не только из-за жертв. Мы потратили 350 миллиардов долларов на это. Просто отправили. Никто даже не знает, куда пошли эти деньги. Просто выписывали чек. Никакой отчетности. Просто дали деньги. Каждый раз, когда Зеленский приезжал в США – я должен отдать ему должное – я думаю, он лучший продавец в истории. Каждый раз он уезжал со 100 миллиардами долларов".

Трамп сказал, что не разочарован составом российской делегации. Напротив, любая большая сделка начинается с проработки деталей. Это делают не лидеры, а их представители. Так что пока в Москве и в Вашингтоне по-прежнему показывают, что готовы находить точки соприкосновения. В Турции находится госсекретарь США Марко Рубио - в пятницу он также прибудет в Стамбул.

Словом, главные события вокруг переговоров уже точно будут развиваться 16 мая. А в четверг вечером российская делегация отправилась на встречу с главой МИДа Турции. Хакан Фидан специально для этого прилетел из Анкары в Стамбул.