На IT-ипотеку дополнительно выделят почти 61 миллиард рублей. Об этом за заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.
Такая поддержка позволит субсидировать около 92 тысяч займов - тех, что были получены ранее и только будут выданы до конца текущего года. Воспользоваться ими смогут сотрудники отечественных предприятий, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, разрабатывают программное обеспечение.
"Правительство системно реализует ряд мер, нацеленных в том числе на создание благоприятных условий для специалистов, которые работают в этой ключевой сфере. Для них по инициативе главы государства действует льготная ипотека, с помощью которой можно приобрести квартиру или дом на первичном рынке недвижимости, а также земельный участок для строительства жилья. Всего с момента старта программы порядка 84 тысяч сотрудников IT-отрасли получили заем по выгодной ставке. В текущем году на такие цели из федерального бюджета было направлено около 59 млрд рублей", - сказал премьер.