На IT-ипотеку дополнительно выделят почти 61 миллиард рублей. Об этом за заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Такая поддержка позволит субсидировать около 92 тысяч займов - тех, что были получены ранее и только будут выданы до конца текущего года. Воспользоваться ими смогут сотрудники отечественных предприятий, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, разрабатывают программное обеспечение.