СК начал проверку в связи с инцидентом на реке Лена

Следственный комитет начал проверку в связи с инцидентом на реке Лена в Якутии, где затонули два гражданских судна.

Они стояли на зимовке в Жатайском порту. По предварительной информации, во время подъема воды под напором сильного ветра и ледяных глыб крупное судно отбросило на буксир. В результате удара он получил сильные повреждения и быстро ушел на дно. Второе плавсредство из-за своих размеров затонуло лишь частично.

На месте уже работают специалисты. Признаков разлива топлива не обнаружено. Известно, что буксир был пустым, его готовили к утилизации. Пострадавших нет.