Глава Крыма попросит Госдуму закрыть границы для семей мигрантов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов пообещал инициировать поправки в федеральное законодательство, ужесточающие условия предоставления трудовым мигрантам российских паспортов. Также предлагается запретить таким иностранцам привозить в Россию свои семьи.

Как отметил политик в своем Telegram-канале, миграционная политика в Российской Федерации должна быть ужесточена, а трудовая миграция должна максимально контролироваться государством.

Отношение к трудовым мигрантам, по мнению Аксенова, должно исчерпываться схемой "приехали – поработали – спасибо – до свидания". Он призвал также жестко пресекать любые попытки формирования этнических анклавов. Каждого мигранта, нарушившего закон, он предложил сразу выдворять из России.

Свою суровую позицию в этом вопросе глава Крыма объяснил тем, что речь идет об интересах национальной безопасности.

Недовольство тем, что трудовые мигранты перевозят в Россию свои многочисленные семьи, все чаще звучит в обществе. Многие отмечают, что это повышает нагрузку на российские социальные сервисы, тогда как работает во всей семье обычно лишь один мужчина — и тот зачастую делает это нелегально, чтобы не платить налоги в бюджет России. При этом мигранты со своими семьями пытаются жить обособлено, не желая адаптироваться в российском обществе, изучать русский язык и культуру, соблюдать российские законы.

В России пришлось принять поправки в законодательство, чтобы избежать ситуаций, когда в российских школах оказываются дети мигрантов, совершенно не понимающие русского языка. Теперь они обязаны пройти тестирование. Однако пока сделать это сумели лишь 44 человека, а 81% заявок на тестирование был отклонен.