Проект "Города-герои - города героев" охватил более 50 тыс. человек

Приуроченный к юбилейным датам присвоения званий "Городов-героев", "Крепости-героя" и 80-летию Великой Победы патриотический проект "Города-герои - города героев" охватил более 50 тысяч человек, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, 34 участника автопробега проехали по 18 регионам России и четырем регионам Беларуси. Суммарная протяженность маршрутов составила более 12 тысяч километров.

"С первого дня, когда колонна стартовала, и до финального этапа в Москве, наш маршрут превратился в дорогу памяти, гордости и единства. Мы проезжали места славы и мужества, встречались с ветеранами, молодежью, школьниками - с теми, кто хранит и передает историческую правду", - рассказал Шапошников.

В конце депутаты Мосгордумы вместе с Героями России и СССР, представителями государственных и общественных организаций возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата.