Изувеченная в Дубае украинская модель Мария Ковальчук заговорила

Модель Мария Ковальчук была найдена на обочине дороги в Дубае в начале марта. Девушку с множественными переломами доставили в больницу, она была без сознания.

Известно, что перед происшествием Мария собиралась на вечеринку к мужчинам, с которыми недавно познакомилась. Что произошло дальше, пока установить не удалось. По версии украинских правоохранителей, Ковальчук стала жертвой извращенцев. Дубайские же следователи утверждают, что девушка забрела на стройку и случайно упала с большой высоты.

Сейчас Мария находится во Львове. 21-летняя модель перенесла восемь операций, но лечение продолжается. Девушка находится в больнице. "На данный момент она пережила 8 операций и будет нужна еще одна на ногу", – сообщила подруга Ковальчук Алена.

По словам приятельницы, Мария наконец-таки заговорила. Почти два месяца она молчала и не узнавала даже самых близких. Более того, модель может вставать с больничной койки и чуть-чуть ходить, если ее поддерживают, передает "АиФ".