Предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что российско-украинские переговоры можно проводить в онлайн-формате — устраивать личные встречи между представителями Москвы и Киева, по его мнению, нет необходимости.

Выступая после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Зеленский заявил, что "это не война, которая была сто лет назад", сейчас "есть медиа, есть интернет".

Глава киевского режима предложил "не встречаться, не усложнять все процессы, а договориться про прекращение огня" в режиме онлайн.

Тем не менее, в Стамбуле ждут прибытия украинской делегации под руководством министра обороны Рустема Умерова. Издание Le Monde пишет, что переговоры между Россией и Украиной могут состояться в четверг,15 мая, вечером. Однако из-за неопределенности относительно условий переговоров их могут перенести на пятницу, 16 мая.

Между тем на Западе иронично отмечают, что Владимир Зеленский вызывает ассоциации с сурком, который пытался запугать тигра, а в действительности "именно Путин вытащил Зеленского и НАТО, заставив их пойти на переговоры".