Ирина Хакамада показала редкое фото особенной дочери

Ирина Хакамада редко делится в соцсетях снимками своих детей. Хотя общественность обожает дочь экс-политика Марию. Девушка, несмотря на свои особенности, является примером для многих, ведь она смогла наладить самостоятельную жизнь и вдохновляет других.

Наследнице Хакамады уже 27 лет. Маша родилась с синдромом Дауна. Ирина была напугана диагнозом дочери, она боялась негативной реакции публики, поэтому долгое время не раскрывала общественности диагноз ребенка. Но, как оказалось, напрасно. Сейчас Мария ведет активный образ жизни, играет в театре, занимается танцами, у нее есть возлюбленный.

На днях Хакамада побывала с наследницей в одном из столичных ресторанов. Ирине так понравился образ дочери, что она выставила в Сеть свежее фото Марии. Девушка выбрала для выхода в свет черно-белый свитшот, волосы собрала в хвост, дополнила образ Маша красной помадой. Получилось эффектно.

Позируя маме, Мария загадочно облокотила голову на руку. "Девушка с красными губами в ожидании брата", – подписала публикацию Ирина.

Напомним, дочь Хакамады в семилетнем возрасте столкнулась со страшным заболеванием. У девочки обнаружили лейкоз. Рак выявили на ранней стадии, и Мария смогла успешно побороть его.