В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни

В России нужно ввести налоговый вычет для россиян, которые ведут здоровый образ жизни (ЗОЖ) и подтвердили это на диспансеризации. С такой инициативой выступили депутаты Государственной думы Ярослав Самылин и Георгий Арапов.

Парламентарии обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением рассмотреть возможность введения налогового вычета за ЗОЖ для россиян старше 25 лет, прошедших диспансеризацию с хорошими результатами.

Право на такое поощрение предлагают давать гражданам, у которых подтверждено отсутствие признаков вредных привычек и ожирения, а сердечно-сосудистая, дыхательная и эндокринная системы находятся в нормальном состоянии — как и артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови.

Авторы предложения считают, что это простимулирует людей внимательнее относиться к своему здоровью, сообщает РИА Новости.

Российские власти уделяют особое внимание условиям для повышения физической активности граждан. Глава государства Владимир Путин призвал "выстроить работу таким образом, чтобы снизить нагрузку на семьи российские, на граждан, которые хотят и стремятся к тому, чтобы и они сами, и их дети занимались физической культурой и спортом".

Глава Минздрава Михаил Мурашко предупреждал, что идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или игнорирует связь между ожирением и здоровьем, вредна для россиян, отнимая у них долгие годы здоровой и активной жизни.