Делегация Украины прибудет в Стамбул на предполагаемые переговоры с Россией поздним вечером четверга, 15 мая. Об этом рассказал советник главы киевского режима Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Другие подробности украинский чиновник не привел. При этом спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что все ждут, когда сам Зеленский позволит своим переговорщикам вступить в диалог, сообщает ТАСС.

Заявление Литвина прозвучало после просьбы главы киевского режима Владимира Зеленского "не встречаться, не усложнять все процессы, а договориться про прекращение огня" в режиме онлайн.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что задача прямых контактов с Украиной — установление долгосрочного мира с устранением первопричин конфликта. При этом представители Москвы нацелены на поиск возможных развязок и точек соприкосновения.