Минобороны представило новых героев СВО

Новые подвиги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Старший лейтенант Ярослав Чуносов в ходе ведения воздушной разведки с помощью коптера в сложной радиоэлектронной обстановке обнаружил скопление живой силы противника, замаскированный опорный пункт с миномётным расчётом и передал координаты целей нашим артиллеристам. По вражеским позициям был нанесён сокрушительные удар.

Старший прапорщик Владимир Габеев во время штурма опорного пункта ВСУ спас своего раненого товарища. Оказав пострадавшему первую помощь, Владимир вынес его на себе в безопасное место и продолжил бой. А когда противник был окончательно выбит с занимаемых позиций, организовал эвакуацию нашего военнослужащего в медицинское подразделение.