Российская система противовоздушной обороны в ночь на среду, 21 мая, предотвратила новые попытки киевского режима ударить по территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Как уточняет российское Министерство обороны в своем Telegram-канале, за ночь были перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотников самолетного типа.

При этом 53 дрона сбили над Орловской областью, 51 — над Брянской областью, 37 — над Курской областью, шесть — над территорией Московского региона, пять — над Владимирской областью, три — над Рязанской областью, по одному — над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.

На фоне массовых атак беспилотников ВСУ в ряде российских аэропортов приостановили вылеты и прилеты самолетов из соображений безопасности. В калужском аэропорту Грабцево ограничения ввели еще вечером 20 мая, но ранним утром 21 мая их сняли. Также временные ограничения были введены на работу аэропортов в Ярославле и Костроме — Туношна и Сокеркино.

Российские бойцы делают все, чтобы лишить неонацистов возможностей бить по территории России дронами. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ударами наших военных ликвидирован цех сборки беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области. Уничтожено около полусотни БПЛА и дорогостоящее оборудование.