Госдеп связал решение по встрече Путина и Трампа с переговорами в Стамбуле

Решения о сроках и месте проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут приняты в зависимости от того, что будет происходить в Стамбуле — там планируются первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Такое заявление сделал в четверг, 15 мая, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Как отметил политик, Москве и Вашингтону еще предстоит решить, как организовать встречу лидеров двух государств. Для этого он предложил подождать и посмотреть, "что произойдет завтра" между представителями России и Украины.

Не исключено, что "завтра новости возвестят нам о том, что они (Москва и Киев) согласились на прекращение огня и начали серьезные переговоры", допустил Рубио. Однако он признал, что Соединенные Штаты не возлагают больших надежд и верят, что только встреча Путина и Трампа может привести к прорыву в украинском урегулировании.

При этом американский лидер готов к большой вовлеченности в процесс урегулирования конфликта на Украине "столько, сколько потребуется", цитирует госсекретаря РИА Новости.

В Киеве между тем пообещали, что украинская делегация прибудет в Стамбул поздно вечером 15 мая. По-прежнему неясно, когда начнутся переговоры — источники предполагают, что это может случиться уже 16 мая.