Информация о ситуации в зоне СВО. Еще один населенный пункт в ДНР освобожден от неонацистов. Под полный контроль российских военных перешло село Торское. Уверенно атакуют врага наши бойцы и на других участках фронта.

Под Часовым Яром мощную поддержку передовым отрядам обеспечила реактивная артиллерия. Залпом "Града" накрыли опорник ВСУ на линии боевого соприкосновения. Ударили точно по заданным координатам, которые передала воздушная разведка.

На Южно-Донецком направлении расчеты БПЛА засекли скопление бронетехники и живой силы противника в лесополосе - и тут же нанесли неприятелю огневое поражение, сорвав ротацию. На Красноармейском направлении штурмовиков надежно прикрыли снайперы. По ключевым целям врага отработали из высокоточных винтовок.

Не дает врагу передышки армейская авиация. Получив координаты пункта временной дислокации расчета беспилотников ВСУ, в воздух поднялись вертолеты Ми-28НМ. Летчики нанесли по неонацистам ракетный удар. Успешное поражение цели подтвердила воздушная разведка. Экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.