Появилось видео ДТП, в котором погибла сестра Александра Стриженова: актрису сбил мотоциклист

Сестра Александра Стриженова Елена Земляникина погибла в ДТП на юго-западе Москвы. Происшествие попало на видео.

Авария произошла на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко. По предварительным данным, актриса переходила дорогу на красный сигнал светофора, мотоциклист не затормозил и протаранил ее. На опубликованном Дептрансом Москвы видео заметно, как в результате столкновения Земляникина отлетела в сторону.

Мотоциклист также упал с байка, но приземлился на газон. Мужчина самостоятельно поднялся и подошел к пострадавшей. Водитель закрыл место ДТП находившимися рядом ремонтными щитами. Очевидцы вызвали скорую. Но спасти Елену Владимировну не смогли, она скончалась до приезда медиков.

Елена Земляникина — дочь Любови Стриженовой и Владимира Земляникина. Она была единоутробной сестрой Александра Стриженова. Известность артистка получила после выхода на экраны фильма "Москва слезам не верит". Всего Земляникина сыграла в десяти картинах.