Российская делегация находится в Стамбуле уже без малого сутки — ждет, "пока клоун навыступается". Такое заявление сделала в четверг, 15 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Спикер внешнеполитического ведомства прокомментировала в своем Telegram-канале заявление предводителя киевского режима Владимира Зеленского о том, что он надеется на встречу делегаций России и Украины — что "это не просто "показуха".

Как подчеркнула Захарова, российская делегация в Стамбуле уже почти сутки ждет, когда "галлюциногены его (Зеленского) отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам".

Ранее Зеленский заявил, что можно вообще "не встречаться, не усложнять все процессы, а договориться про прекращение огня" в режиме онлайн. Тем не менее, в Стамбуле ждут украинскую делегацию, руководит которой министр обороны Украины Рустем Умеров.

Между тем глава Госдепа Марко Рубио признал, что Соединенные Штаты не возлагают больших надежд, хотя не исключено, что "завтра новости возвестят нам о том, что они (Москва и Киев) согласились на прекращение огня и начали серьезные переговоры".