Стремление властей Германии навязать на пост председателя юбилейной 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН своего министра иностранных дел Анналену Бербок является вопиющим пренебрежением ко всемирной организации. Такое заявление сделал в четверг, 15 мая, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат напомнил, что Бербок "неоднократно доказывала свою профнепригодность, крайнюю ангажированность и незнание базовых принципов дипломатии".

Попытки продвинуть ее на пост главы ГА ООН — настоящий плевок в адрес всемирной организации, ведь вряд ли Бербок сможет действовать в интересах продвижения мира и диалога, цитирует Полянского РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что "странно будет видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи".

Спикер МИД России припомнила Бербок ее родословную и в день 80-летия взятия советскими войсками Кенигсберга (ныне — Калининград). Захарова, передав германскому политику привет, напомнила про высокий военный профессионализм советских стратегов, ярким подтверждением которого стал разгром кенигсбергской группировки войск Третьего рейха.