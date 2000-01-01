Воевавший за ВСУ известный игрок в КВН погиб в зоне спецоперации

Погиб известный украинский актер и телеведущий Максим Нелипа. Ему было 48 лет. Бывший кавээнщик служил в ВСУ и выступал против России.

О смерти Нелипы сообщила его жена. Женщина написала об этом в соцсетиях, отметив, что подробностей о гибели актера пока нет. Известно, что экс-кавээнщик получил смертельное ранение во время выполнения боевого задания.

Нелипа добровольно вступив в ВСУ в 2022 году. Поначалу он находился в Киеве и занимался охраной стратегически важных объектов, но затем перешел к разведывательной и контрдиверсионной деятельности на линии соприкосновения.

Максим Нелипа прославился в начале 2000-х. Многие помнят его как участника команд КВН. Позже он вел развлекательные передачи "Проиграй миллион", "Подъем" и "Дизель-шоу".