Предводитель киевского режима Владимир Зеленский подписал документ об утверждении состава делегации Украины — она представит страну на переговорах по мирному урегулированию конфликта с Россией в Стамбуле.

В перечне значится 12 фамилий под руководством министра обороны Рустема Умерова. В Стамбуле киевский режим представят, в частности, первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, заместитель руководителя Службы безопасности Украины Александр Поклад, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко.

Между тем точной даты начала прямых российско-украинских переговоров по-прежнему нет. Источники сообщают, что встреча делегаций России, Украины и США, а также министра иностранных дел Турции Хакана Фидана может пройти в Стамбуле в пятницу, 16 мая.

Вечером 15 мая Фидан общается с российской делегацией в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

Спикер МИД России Мария Захарова тем временем отметила, что российская делегация в Стамбуле уже почти сутки ждет, когда "галлюциногены его (Зеленского) отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам".