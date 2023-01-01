Появились видео избиений искалеченной в Дубае модели Ковальчук

Украинская модель Мария Ковальчук серьезно пострадала в Дубае. Девушку нашли с множественными переломами у трассы. Предположительно, она стала жертвой вечеринки для извращенцев.

До инцидента в Эмиратах Мария Ковальчук рассказывала на своей странице в соцсетях, что участвует в съемках видео с элементами жесткого фетиш-контента. Украинка сотрудничала со студией, выпускающей БДСМ-контент с 2023 года. Тогда девушке было 18 лет.

На официальной странице компании сейчас размещено несколько видео с жесткими избиениями Ковальчук. На кадрах девушке туго перевязывают грудную клетку клейкой лентой, фиксируют руки и ноги, наносят удары по стопам. Видео с Марией продаются, цена указана в долларах.

Ковальчук не скрывала, что за подобного рода съемки она получает очень хорошие деньги. Иногда девушка показывала, что после записи очередного видео на ее теле остаются жуткие синяки и кровоподтеки.

Напомним, по версии украинских правоохранителей, Ковальчук стала жертвой извращенцев. В свою очередь дубайские следователи утверждают, что девушка забрела на стройку и случайно упала с большой высоты.

В начале марта Марию вывезли из ОАЭ на Украину, в Дубае ей грозила статья за занятие проституцией. Сейчас модель находится во Львове, девушке предстоит еще одна операция. Подруга Марии сообщила, что Ковальчук наконец-таки заговорила. Почти два месяца она молчала и не узнавала даже самых близких, передает "АиФ".