Латвийская разведка описала признаки шпионов из России

В шпионы где записывают? За кем занимать? Если нас смотрят русские шпионы за рубежом, знайте, товарищи, вы в опасности. Да что там в опасности, вас почти раскрыли! Грозные прибалты начали осуществлять сложные спецоперации. Для отвода глаз напали на российский танкер.

ВМС Эстонии попытались задержать нефтяной танкер, направлявшийся в Россию, давали команды остановиться. Наши моряки на них, что называется, клали с прибором. А потом вообще прилетел наш Су-35 - и эстонская военно-морская шушера мгновенно испарилась.

И одновременно не менее расторопная и отважная латвийская разведка даёт гражданам наводку на русских шпионов. С пояснением, что по мере приближения вооруженного конфликта – а Латвия ждет его как праздника – Москва активирует свою агентуру.

И так, типичный портрет русского диверсанта согласно латвийской разведке:

- Могут быть одеты в военизированную, спортивную или туристическую одежду, иметь неряшливый, неопрятный вид. При себе документы или валюта страны-агрессора.

- Могут находится в лесах, заброшенных зданиях вместе с бомжами.

- Могут задавать вопросы местным жителям.

Ну, по таким приметам русский диверсант и двух шагов не сделает по латвийской земле. Особенно с удостоверением шпиона и рублёвыми купюрами в руках.

Мысленно увидеть русских шпионов... Вот вы не верите, а монархия однажды чуть не накрылась медным тазом. О чём говорится в документальном фильме "Король НЛО":

Супруг покойной Елизаветы II принц Филипп крепко увлекался НЛО и инопланетным разумом. Его конюх пообещал принцу встречу с инопланетянином в лондонском районе Челси. Так в фильме. Встреча сорвалась, потому что возникли подозрения, что инопланетянин ряженый. На самом деле - русский шпион. Да что там говорить. Если даже главного героя нашего времени давно вывели на чистую воду.

Крепитесь, русские шпионы. Там, где вы работаете, в действительности всё не так, как на самом деле.