Президент США Дональд Трамп, завершающий турне по Ближнему Востоку, уклончиво высказался на тему своей возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Многие предполагают, что Трамп отправится в Турцию, где ожидаются прямые российско-украинские переговоры — первые с весны 2022 года. Хотя президент России лично на них не присутствует, не исключено, что ситуация может измениться с появлением там американского лидера.

Однако Трамп не стал однозначно отвечать на вопрос о том, намерен ли он отправиться в Стамбул. Как заявил политик журналистам, "мы уезжаем завтра утром, как вы знаете, пункт назначения почти неизвестен". Президент Соединенных Штатов отметил, что, "вероятно, возвращаемся в Вашингтон" (цитаты по РИА Новости).

Тем не менее, как сообщает ТАСС, в Белом доме вслед за этим заявили: администрация США ожидает, что личная встреча Трампа и Путина произойдет очень скоро.

Уклончивое высказывание Трампа о дальнейших планах прозвучало вскоре после заявления госсекретаря США на тему потенциальной встречи лидеров Соединенных Штатов и России. Марко Рубио отмечал, что решения на этот счет будут приняты после того, "что произойдет завтра" между представителями Москвы и Киева в Стамбуле.

Дональд Трамп прежде заявлял, что ему проще иметь дело с российским лидером Владимиром Путиным, нежели с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским, который без конца "просит все больше и больше". В Стамбуле Зеленский снова успел пожаловаться, заявив, что на Украину Соединенные Штаты давят сильнее, чем на Россию.