Политолог Суслов: Зеленский пытается сорвать переговоры, не разгневав Трампа

Получит ли позиция России поддержку Соединённых Штатов? И на что рассчитывает Зеленский, комментируя подготовку и ход переговоров в оскорбительном для Москвы тоне?

Происходящее в Стамбуле Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На эти и другие вопросы ответил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Зеленский пытается сорвать эти переговоры. Не разгневав при этом Трампа. И в этом его главная сложность. Потому что Трамп не хочет, чтобы эти переговоры сорвались", - отметил Суслов.

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