Франция не располагает достаточным количеством ядерного оружия, чтобы гарантировать защиту с его помощью всей территории Европейского союза, несмотря на заявления главы государства Эмманюэля Макрона. На это указывают французские журналисты.

Как пишет Le Figaro, имеющегося у Франции запаса в 290 ядерных боеголовок может оказаться недостаточно в контексте сдерживания, если речь идет о всеобщих европейских интересах.

Чтобы обещание Макрона развернуть "ядерный зонтик" над всем Евросоюзом не оказалось пустыми словами, Франции следует пересмотреть национальную концепцию "строгой достаточности" ядерного арсенала. Большую роль сыграло бы партнерство с Великобританией, которая с 2021 года сменила политику сокращения числа ядерных боеголовок на его наращивание, отмечает издание.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что даже при полном прекращении конфликта на Украине ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. По его словам, все новые страны будут обретать ядерные арсеналы, да и без появления еще более опасных вооружений не обойдется.

При этом президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что российским военным не потребуется применять ядерное оружие в ходе спецоперации. Глава государства подчеркнул, что у ВС России достаточно и других сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения.