В Британии рассказали о тайных мыслях Зеленского на переговорах в Турции

Владимир Зеленский днем 15 мая прибыл в Анкару. В Турции глава киевского режима заметно нервничал. Когда президент Украины спускался с трапа самолета, он оступился на предпоследней ступеньке.

Были и другие моменты в поведении Зеленского, которые выдали его тайные мысли. На них в беседе с Daily Express указала эксперт по языку тела, которую представили как мисс Джеймс.

По ее словам, всем своим видом Зеленский показывал гнев, разочарование и возмущение. Вероятнее всего эти чувства бурлили в главе киевского режима после того, как он узнал, что президент России Владимир Путин не приедет на переговоры в Турцию.

"Зеленский пытается извлечь что-то позитивное из встречи в Турции, но язык его тела говорит о разочаровании и возмущении по поводу того, что Путин не приехал. Его брови нахмурены, а лицо выражает глубокую обеспокоенность, когда он общается с прессой. Его лоб изборожден складками, которые, судя по всему, отражают грусть или разочарование", — заявила эксперт.

Джеймс обратила внимание, что во время разговора Зеленский "морщил нос от возмущения", это, по словам эксперта, указывает на наличие "некого внутреннего гнева", а в его глазах отражалась "боль".

Напомним, что Владимир Зеленский и сам не особо скрывал, что разозлен. В Анкаре он разразился гневной тирадой о российской делегации на переговорах Москвы и Киева. Украинский лидер назвал ее состав "бутафорским", а позже объявил, что отправит украинскую делегацию в Стамбул, но сам не будет участвовать в переговорах с Россией.