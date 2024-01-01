Правоохранительные органы Великобритании предъявили обвинение в поджоге автомобиля и дома главы кабмина Кира Стармера 21-летнему гражданину Украины Роману Лавриновичу. Об этом в четверг, 15 мая, рассказали в Скотланд-Ярде.

Лавринович был арестован в Сиденхэме на юго-востоке Лондона утром 13 мая. Ему вменяют поджог машины в районе Кентиш-Таун, организацию пожара в частном доме Стармера на той же улице и поджог дома на северо-западе британской столице, где политик жил прежде, сообщает BBC.

Мотивы, двигавшие Лавриновичем, неясны. Однако полыхающие автомобили и здания британцам не в новинку: в 2024 году страна пережила антимигрантские протесты. При этом Кир Стармер вместо того, чтобы прислушаться к недовольству своих избирателей, назвал их действия бандитизмом и пригрозил суровым наказанием.

Беженцев в Великобритании больше миллиона, что с ними делать — власти островного государства явно не понимают. Предшественник Стармера, Риши Сунак, заплатил немалые деньги Руанде, чтобы та приняла обратно своих граждан, но ни один самолет с руандийцами домой так и не улетел.